الإمارات تشارك في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.

وضم وفد الدولة سعادة منصور إبراهيم المنصوري المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة جابر اللمكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الإعلامي والاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام وسعادة إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام.

وناقش وزراء الإعلام العرب العديد من القضايا، وعلى رأسها متابعة تنفيذ "الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني"، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس، ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

وتضمن جدول الأعمال دعم القضية الفلسطينية إعلامياً كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموماً وقضية القدس حية في عقول العرب والمسلمين، من خلال تبني برامج توعوية إعلامية وفق سياسات إعلامية عربية.

وناقش وزراء الإعلام الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وتحديث ميثاق الشرف الإعلامي، بهدف تطوير الخطاب الإعلامي ليكون إعلاماً عربياً قادراً على بناء رسالة إعلامية، ويرسخ مجموعة القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية، وليواكب المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث المحور الفكري للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كعاصمة للإعلام العربي لعام 2018 - 2019 .

وشدد المجلس على تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي وذلك بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية سنوياً كعاصمة للإعلام العربي.

وطلب المجلس من اتحاد إذاعات الدول العربية، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية توحيد البث الزمني المباشر لفعالية احتفال البث المباشر لهذه الفعالية في إطار الاحتفال بالرياض كعاصمة للإعلام العربي.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة أن يقوم الإعلام العربي بإظهار الوجه المعتدل الوسطي للحضارة العربية وان ينأى بنفسه عّن نشر الطائفية والكراهية.

وقال في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة، والتي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية أبرزها الاضطرابات السياسية والتدخلات الأجنبية والتحديات الاقتصادية.

من ناحيته، أكد السفير نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية في كلمة بعد تسلمه رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية تعزيز دور الإعلام العربي بكل روافد للدفاع عن قضايا الأمة لاسيما في هذه المرحلة الصعبة، موضحاً أن هذا لن يتأتى دون وضع خطة عمل مشتركة ووضع قواعد عمل عربي مشترك تعمل لتحقيق هذا الهدف.