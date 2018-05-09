منصور بن زايد يطلع على خدمات "الموارد البشرية والتوطين"

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة شؤون الرئاسة، وبحضور كبار المسؤولين في الوزارة.

واطلع سموه خلال اللقاء، على حزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجب الشراكة مع القطاع الخاص الذي يقدم هذه الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها ووفقاً لضوابط وشروط محددة.

كما تعرف أيضاً على عدد من المبادرات التي تبنتها الوزارة في إطار منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين بهدف تسريع مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأثنى سموه، على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذها أهداف الحكومة المناط تنفيذها بالوزارة، وفي مقدمتها توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

كما أثني سموه أيضاً على تجربة الوزارة في تعهيد خدماتها للقطاع الخاص والتميز في تقديم هذه الخدمات بما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وفريق الوزارة خلال اللقاء، آلية عمل مراكز الخدمة التي تم تأسيسها بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، والخدمات التي تقدمها للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين للوزارة التي حققت من خلالها نتائج ومنجزات لافتة على صعيد توظيف المواطنين في هذه المراكز التي تدار بكوادر وطنية، إضافة إلى تقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تحقق تطلعات المتعاملين وسعادتهم.