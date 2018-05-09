"الوطني" يشارك باجتماع البرلمان العربي في المغرب

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر مجلس المستشارين بالمملكة المغربية.

واستعرض سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية تقرير اللجنة في الجلسة، مؤكداً أهمية مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات البرلمان العربي بالمملكة المغربية.

وتحدث سعادة جاسم النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، عن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وعبر عن تأييد الشعبة البرلمانية الإماراتية لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية للمملكة ودعم حركة البوليساريو الانفصالية.

وقال إن دولة الإمارات أدانت هذه التدخلات وعبرت عن تضامنها مع المغرب.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء البرلمان العربي سعادة كل: من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عضو هيئة مكتب البرلمان العربي، وعائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما حضر الجلسة السيد سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الدولة بالرباط.