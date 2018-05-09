حمدان بن محمد يشهد انطلاق منافسات "الألعاب الحكومية"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات اليوم الأول من "الألعاب الحكومية"، على شاطئ كايت بيتش بدبي والتي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبشراكة استراتيجية لمجموعة مراس القابضة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد، على مستوى الفرق النسائية المشاركة، مشيداً بالالتزام الذي أبدوه تجاه القواعد والشروط، فضلاً عن عملهن الجماعي وقوتهن وإرادتهن الصلبة التي مكنتهن من خوض سلسلة الاختبارات الذهنية والبدنية في أقل إطار زمني وتحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.

وشهدت البطولة منافسات حامية بين 64 فريقاً للسيدات على مدى جولتين لاجتياز مسار مؤلف من سبعة تحديات.

وجذب الحدث حضوراً جماهيرياً لافتاً من السيدات والأطفال لتشجيع المتنافسات وتحفيزهن.

وستعقد التصفيات النهائية في 12 مايو الجاري، حيث ستواجه الفرق المتأهلة التحدي الأصعب والأخير والذي تم تصميمه خصيصاً لاختبار قدرات الفرق على تجسيد قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وسط مؤثرات صعبة مقارنة مع تحديات مرحلة التأهل والتي لم تكن سهلة للفرق التي خاضتها في اليوم الأول.

وسيتم تتويج الفريق الأفضل بلقب بطل الألعاب الحكومية والحصول على جائزة مالية تبلغ قيمتها مليون درهم.