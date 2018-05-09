طحنون بن محمد يفتتح مستشفى برجيل الملكي في العين

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين الأربعاء، مستشفى برجيل الملكي بمدينة العين، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، والدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين.

وأشاد سموه، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مجال الرعاية الصحية والذي يعتبر ركيزة من الركائز الأساسية للتنمية في الدولة، مشيراً إلى أن منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة تعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

ومن جهته، عبر الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، عن سعادته بافتتاح المستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى برجيل الملكي بمدينة العين يقدم الرعاية الصحية الأسرية المتكاملة تتوافق فيها خدماتنا مع متطلبات المدينة الحدائقية.

وأضاف الدكتور شامشير قائلاً: "دأبت مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة في الدولة، ولقد قمنا بتوفيق خدماتنا مع هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وضعته الحكومة، كما عملنا بالتنسيق مع رؤية الحكومة لتحسين أوضاع المجتمع".

ويضم مستشفى برجيل الملكي، الذي تبلغ مساحته 25.458 متراً مربعاً، 35 جناح استشارة وخمسة أجنحة عمليات، وجناحين للتنظير الداخلي، و10 غرف عناية مركزة و8 وحدات عناية مركزة لحديثي الولادة، وصيدلية كاملة.

ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك طب الأسرة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال حديثي الولادة، وطب الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة تقويم العظام، وطب العيون، والأمراض الجلدية، وطب الأسنان، وأمراض القلب، وطب الأمراض العصبية، وطب الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والطوارئ، والرعاية الحرجة، والمسالك البولية، والجهاز التنفسي، والغدد الصماء.