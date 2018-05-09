حمدان بن زايد: الإمارات تضطلع بدور محوري بالتنمية في "سقطرى"

الشارقة 24 – وام:

شدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضطلع بدور محوري في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في أرخبيل سقطرى اليمني.

وقال سموه، في تصريح صحافي بمناسبة تنفيذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المشاريع التنموية في سقطرى مؤخراً، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عززت استجابة الإمارات القوية تجاه الأوضاع في الأرخبيل من منطلق إنساني بحت دون النظر لأي اعتبارات أخرى أو مصالح ذاتية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن ما يربط الشعبين الإماراتي واليمني من وشائج ضاربة في عمق التاريخ وعلاقات أخوية وصلات قربى أقوى من أي اعتبارات أخرى فالمصير واحد والهم مشترك، وبالتالي ما تقدمه الهيئة هو واجب عليها والتزام إنساني وأخلاقي تجاه الأشقاء ولن تدخر الهيئة وسعا في القيام به.

وأضاف سموه أن الهيئة لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن التحديات الإنسانية في سقطرى وتواجدها الإنساني هناك لم يبدأ اليوم بل ظلت على الدوام وسط الأشقاء ببرامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية التي طالت معظم المناطق في الأرخبيل ومازالت تعمل بقوة لتخفيف المعاناة وتحسين سبل الحياة.

و قال سموه: "كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سباقة في تلبية نداء الواجب الإنساني في أعقاب الكوارث الطبيعية و الأعاصير التي ضربت أرخبيل سقطري خلال السنوات الماضية، وتحركت تجاه الأشقاء و عززت استجابتها لأوضاعهم الإنسانية، و نفذت العديد من المشاريع التنموية الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وخدمات البنية التحتية الأخرى"، مشدداً على أن مشاريع الهيئة في سقطرى تعتبر خطوة متقدمة ونقلة نوعية في جهودها التنموية في الأرخبيل الذي يواجه تحديات إنسانية وتنموية كثيرة بسبب الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها من حين لآخر، وأن مبادراتها في هذا الصدد تأتي تجسيداً لمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعاً في تعزيز دورها الرائد على الساحة الإنسانية في سقطرى، والقيام بمسؤوليتها تجاه الأشقاء بالصورة التي تلبي احتياجاتهم الضرورية وتحقق تطلعاتهم الإنسانية والتنموية.

و قال سموه "هذا هو نهج الإمارات الدائم في تقديم العون و المساعدة لمستحقيها من المتأثرين من الكوارث و الأزمات ليس في اليمن وحدها بل في كل مكان و الذي ورثناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتسير عليه القيادة الرشيدة التي لم تحد عنه، لأنه بمثابة رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة وإرث متفرد و طريق ممهد بالمبادرات النوعية و الإيجابية و التي وضعت الإمارات في مصاف الدول التي تعمل من أجل الإنسان أينما كان و تسعى لسعادته و حصوله على حقوقه في الحياة و العيش الكريم من خلال ما تنفذه من برامج ومشاريع تعزز مجالات التنمية في الساحات و المناطق الهشة ".

جدير بالذكر، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتحت مؤخراً المرحلة الأولى من مشاريعها التنموية الأرخبيل، وسط ترحيب وتقدير شديدين من المسؤولين في المحافظة وسكان الجزيرة لدولة الإمارات على مبادراتها التنموية والإنسانية في سقطرى.

وتضمنت مشاريع الهيئة في هذا الصدد مدينة الشيخ زايد التي تتكون من 356 منزلاً بمرافقها الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى، وتستفيد من الوحدات السكنية في المدينة مئات الأسر المتضررة من إعصاري "ميغ وتشابالا"، إلى جانب إنشاء وصيانة 42 فصلاً دراسياً في 14 مدرسة وتوفير المعينات الدراسية من حواسيب وغيرها للطلاب، وإنشاء روضة وصيانة و تأهيل 44 مسجدا، وإنشاء شبكة مياه بطول 75 كيلو متراً، إضافة إلى إنشاء حاجز بحري لحماية مركز الإنزال السمكي، وتوفير 100 قارب للأهالي الذين يمتهنون صيد الأسماك الذي يعتبر من مصادر الدخل الرئيسية لسكان الأرخبيل.