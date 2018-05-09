سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية مولدافيا

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة تيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي والوفد المرافق.

تم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضر اللقاء، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وراشد سالم لخريباني النعيمي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بالوزارة، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة وعدد من ضباط الوزارة.