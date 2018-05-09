اختتام فعاليات "الشهر الثقافي" في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

اختتمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية فعاليات "الشهر الثقافي"، وهي مبادرة سنوية تهدف الارتقاء بالوعي الثقافي وبمفاهيم القوة الناعمة والتسامح لدى دبلوماسيي المستقبل.

واستضاف "الشهر الثقافي" أمس الثلاثاء، هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقاً، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جلسة تفاعلية مع طلاب الأكاديمية وأعضاء هيئتها التدريسية.

وألقت محاضرة حول دبلوماسية القرن الحادي والعشرين، وانضمت إلى طلبة الأكاديمية في نقاشات تناولت مواضيع مختلفة تنوعت بين مجالات الابتكار والعمل الإنساني.

وأكدت كلارك أن دولة الإمارات تتميز بتركيبة سكانية وسياسات ورؤى متعددة الثقافات ولديها الكثير من مقومات الثقافة والتسامح لمشاركتها مع الزائرين والعالم أجمع، مشيرة إلى أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تقدم من خلال أنشطتها المتنوعة والهامة مثل مبادرة الشهر الثقافي نموذجاً تعليمياً مثالياً للطلبة يسهم في تعزيز معارفهم وانفتاحهم على الثقافات المختلفة ويتيح لهم فرصة التعلم والتفاعل المباشر مع القيادات الفكرية ويشكل منصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار المتعلقة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

من جانبه، وجه برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الشكر إلى هيلين كلارك لمشاركتها القيمة لخبراتها مع طلبة الأكاديمية، مضيفاً أن طلبة الأكاديمية سيلعبون دوراً محورياً في إبراز إنجازات دولة الإمارات وإيصال رسالتها وثقافتها الإنسانية إلى مختلف أرجاء العالم.