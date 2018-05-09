سعود القاسمي يشهد حفل تكريم المتميزين بشرطة رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

شدد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية انتهاج التميز عبر توليد الأفكار والمبادرات التطويرية النوعية التي من خلالها النهوض بالعمل الشرطي.

وأشاد سموه بجهود شرطة رأس الخيمة وترجمتها لرؤى القيادة الحكيمة وتوجهات الدولة في تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك، خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حفل تكريم المتميزين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الذي اقيم تحت رعاية سموه، ضمن احتفالية ملتقى التميز 2018 التي نظمتها القيادة العامة بشأن منح الميداليات والشارات الخاصة بالتميز تقديراً للجهود المتميزة وتثميناً للأداء المتميز.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالاحتفاء بهذه النخبة المتميزة من الضباط والأفراد، مشيراً إلى أن تتويجهم اليوم ما هو إلا تقديم نموذج يحتذى به، عكس القفزات الكبيرة التي حققتها القيادة العامة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت فقرات الحفل عرضاً شيقاً، وعروضاً للفرقة الصامتة بشرطة رأس الخيمة، إضافة إلى استعراض فيلم وثائقي بإنجازات شرطة رأس الخيمة.

من جانبه، قال سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة في كلمة له، إن التطور الكبير الذي حققته القيادة العامة لشرطة راس الخيمة يدل على الإيمان العميق بأن رضا الجمهور واستقرار الأمن هو أحد أسباب التنمية وركيزة البناء والازدهار الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الاستقرار والحياة الأمنية المطمئنة، فكان الوصول بالخدمات إلى كافة قطاعات الجمهور عبر الامتدادات السكانية والمواقع الصناعية والتجارية وغيرها.

وكرم صاحب السمو حاكم راس الخيمة راعي الحفل، المتميزين من الضباط وصف الضباط والأفراد، وعدداً من عناصر الشرطة النسائية وفرق العمل.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بتكريم سموه لهم، وإهدائهم الشهادات والدروع وأوسمة التميز التي أكدت على اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بأهمية التميز وتقدير الجهود المبذولة، ودعم سموه وحرصه الكبير على تعزيز القيم الإيجابية وفق رؤية القيادة الحكيمة، مجددين تكريس الولاء والانتماء للوطن والقيادة ونشر الاعتدال مما يعكس جهود قيادتنا الرشيدة في دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات المثمرة التي يقصدها المجتمع للتنافس والتألق والاستفادة منها.

وفي نهاية الحفل أهدى سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، درعاً تذكارياً لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، متوجهاً لسموه بجزيل الشكر والتقدير لرعايته للحفل وحضوره الكريم واهتمامه بسير العمل في شرطة رأس الخيمة.