حمد الشرقي يشهد حفل تخريج طلاب دفعة "عام زايد" بجامعة الفجيرة

الشارقة 24 - وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية التعليم الجامعي والأكاديمي، ودورهما في رفد المجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة واستقطاب الكفاءات المتميزة في كل مجال من مجالات العلوم.

وأشار سموه إلى أن العملية التعليمية والتربوية والخطط الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الجامعات الإماراتية ترتكز أهدافها من خلال الوصول إلى مخرجات متميزة تتناسب والتطورات المذهلة التي وصل إليها العلم في العالم.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة، اليوم الأربعاء، في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حفل تخريج دفعة "عام زايد 2018" بجامعة الفجيرة.

جاء ذلك بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي سعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الطلاب الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية، مشدداً سموه على ضرورة استثمار ما اكتسبوه من معارف خلال سنوات دراستهم لخدمة الإمارات والمساهمة في عملية البناء في الدولة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بدور جامعة الفجيرة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة وتوفيرها التعليم لكل الراغبين داخل الإمارة وخارجها لدعم مسيرة التطوير في الدولة.

وأكد سموه على أهمية أن تتوافق مناهج الجامعة التعليمية مع متطلبات سوق العمل وأن تعتمد على طرق التدريس الفعالة وتسعى لتدريبهم بشكل جيد لكي ترفع من كفاءتهم وتنمي قدراتهم الفكرية والثقافية.

وقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في نهاية الحفل بتكريم الطلاب الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج، كما كرم سموه الشركاء الاستراتيجيين لجامعة الفجيرة، فيما تلقى سموه درعاً تذكارياً بالمناسبة قدمه معالي سعيد محمد الرقباني.