"الموارد البشرية والتوطين" تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف بأبوظبي

الشارقة 24:

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأربعاء، بمركز المعارض في أبوظبي يوماً مفتوحاً للتوظيف في 4 قطاعات اقتصادية حيوية، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وبمشاركة واسعة من قبل المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل.

وعرضت 50 شركة عاملة في قطاعات الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا وقطاع مراكز الخدمة، خلال اليوم المفتوح، نحو 550 شاغراً وظيفياً لديها في عدد من المناطق في الدولة، وفي تخصصات ومهن مختلفة لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي ودرجتي البكالوريوس والماجستير.

وقالت نورة المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تنظيم اليوم المفتوح في أبوظبي، يأتي ضمن برنامج عمل الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة، في إطار تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الـ 4 المشار إليها بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات المستهدفة العاملة فيها.

وأعرب عدداً من المواطنين والمواطنات المشاركين في اليوم المفتوح ممن حصلوا على الفرص الوظيفية عن سعادتهم بهذه الوظائف، مشيدين في ذات الوقت بسهولة اجراء المقابلات الوظيفية.