"الوطني الاتحادي" يناقش مشروعين قانونين بشأن "الخارجية" والسلك الدبلوماسي

الشارقة 24 – وام:

بدأ المجلس الوطني الاتحادي، صباح اليوم الأربعاء، جلسته الـ 19 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 16 برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس.

وأشارت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي في كلمتها الافتتاحية إلى أن جلسة الأربعاء تشهد مناقشة مشروعين قانونين اتحاديين بشأن "تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي" و"نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي".

وأكدت معاليها أهمية هذين المشروعين في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتمع وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً بما يستوجب تطوير القوانين المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها بشكل أكثر فاعلية.

ولفتت في هذا الصدد إلى أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات الإمارات المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج وتقديم الخدمات القنصلية وتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي الذي يقترب وفق منهجية واضحة وخطى مدروسة من تحقيق هدف رؤية 2021 ليصبح ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 .