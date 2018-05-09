"تنمية المجتمع" تنظم ملتقى "خدمات ذو ي الإعاقة" بالقطاع المصرفي

الشارقة 24:

نظمت وزارة تنمية المجتمع الملتقى الأول لمسؤولي خدمات ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بحضور أكثر من 60 جهة من ذوي العلاقة، في نادي ضباط الشرطة بدبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظه الله، بتعيين مسؤولين لخدمات ذوي الإعاقة في الجهات الخدمية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يضمن راحتهم وسعادتهم.

واستعرض الملتقى الذي عقد بنادي ضباط الشرطة في دبي أحدث وأهم التجارب والخدمات التي تقدمها بعض الجهات لذوي الإعاقة في القطاع المصرفي.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في الوزارة "يأتي تنظيم هذا الملتقى تعزيزاً للسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة ومبادراتها، حيث تسعى وزارة تنمية المجتمع إلى توفير كافة السبل التي تحتاجها الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمستفيدين من ذوي الإعاقة، واخترنا مسؤولي خدمات ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، باعتباره قطاعاً حيوياً كمثال على متطلبات الحياة اليومية بالنسبة لهم".

وقدم ناظم فوزي خبير بشؤون ذوي الإعاقة في إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في الوزارة، عرضاً يوضح مفهوم الإعاقة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، إضافة إلى نبذة عن وسائل التعامل مع هذه الفئة وأهم احتياجاتها، مشيراً إلى أهمية بطاقة ذوي الإعاقة التي تقدمها الوزارة والخدمات التي توفرها الجهات عبر هذه البطاقة.

بدوره، قدم جاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي عرضاً تقديمياً تناول فيه دور مصرف الشارقة الإسلامي في تمكين ذوي الإعاقة، حيث بدأ العرض بنبذة مختصرة عن تاريخ المصرف، ثم مبادئ المسؤولية المجتمعية المنبثقة من السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، والتي يعدها المصرف نهجاً يتماشى مع رؤى أعضاء مجلس الإدارة، ثم تحدث عن الفعاليات التي يقيمها المصرف سنوياً لذوي الإعاقة مثل فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني التي تشمل الإفطار الجماعي والمنافسات الرياضية المشتركة بين الأسوياء وإخوانهم من ذوي الإعاقة في نادي الثقة للمعاقين.