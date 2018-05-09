نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيطالية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق سانت ريجس الكورنيش أبوظبي معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة شهاب احمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية الإيطالية المقيمة بالدولة

وفى كلمة له بهذه المناسبة أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبلاده.