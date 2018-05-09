سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كينيا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة خالد خليفة عبد الله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا أوراق اعتماده إلى أهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى كينيا.

ونقل سعادة السفير خالد المعلا للرئيس الكيني خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب كينيا مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الكيني سعادة سفير الدولة، تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والنماء.