الإمارات تؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء بياناً، أعلنت فيه تأييد دولة الإمارات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص.

ودعت "الخارجية" المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.