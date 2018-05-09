انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، انطلقت الثلاثاء، فى أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة تحت عنوان "الفرص والتحديات"، بحضور أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية، يمثلون أكثر من 150 دولة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بإعلان اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بإنشاء منظمة دولية باسم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة واختيار أبوظبي مقراً عاماً للمنظمة لتكون أداةً فعالة في إدراك الفرص المواتية أمام المجتمعات المسلمة عبر العالم.

وقال معاليه، "إن تجربة دولة الإمارات تشير بكل وضوح إلى أن التسامح بين الأفراد والجماعات في سبيل خدمة الوطن والعالم يتطلب توافر عوامل متعددة، أهمها وجود قيادة وطنية واعية وحكيمة، وشعب واعٍ حريص على كل عوامل السلام، إضافة إلى دور التعليم والإعلام دون تعصب أو انحياز، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع في مكافحة التعصب والتطرف والتمسك بالقيم الإنسانية التي يشترك فيها جميع السكان في هذا العالم الواحد ".

وأضاف "نحن في الإمارات ننطلق في ذلك كله من تعاليم الإسلام الحنيف، ومن تراثنا الوطني الخالد، ومن العزم والتصميم على أن تكون الإنجازات الهائلة التي تحققها الدولة قوة دفع إيجابية في تحقيق السلام والرخاء".

وحيا معالي وزير التسامح مبادرة إنشاء المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي عاصمة التسامح والسلام، ليكون دافعاً لإدراك الفرص المواتية في المجتمعات المسلمة والتعرف على التحديات التي تواجهها واستخدام التفكير الخلاق لإيجاد استراتيجيات ملائمة في مواجهة المخاطر والتحديات، معرباً عن أمله فى أن يكون عمل المنظمة انعكاساً لحقيقة وواقع المسلمين الذين يعيشون في كل دول العالم ويمثلون الغالبية في 50 دولة، ومجتمعات في الدول الأخرى.

ونبه معاليه، إلى أن التعامل مع ظاهرة التنوع والتعددية في خصائص السكان تعتبر أحد أهم التحديات في هذا العصر، مشيراً إلى أن المجتمعات الناجحة والمتقدمة ينتشر فيها الأمان والسلام والانتماء والولاء والنظرة الواثقة نحو المستقبل، داعياً المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى إجراء البحوث والدراسات للمجتمعات المسلمة، وما قد تعانيه بعض هذه المجتمعات من فقر وأمية والمساهمة في تحقيق انتماء المسلمين في بلدانهم ويعزز هويتهم الإسلامية ويجعل منهم مصدر خير وعطاء، إضافة إلى جعل الشباب المسلم في اهتمامات المنظمة لأن الشباب تؤثر فيهم التكنولوجيا وتجعلهم أهدافاً للأفكار المتطرفة والهدامة.

ويشارك فى المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي يستمر يومين، ويعتبر منصة عالمية للتواصل بين قيادات المجتمعات المسلمة، عدد من ممثلي الجاليات المسلمة فى العالم وخاصة من كمبوديا وسريلانكا وروسيا وبريطانيا ودوّل البلقان وغيرها، إضافة إلى مجموعة من النواب المسلمين من جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا والبرلمان الأوروبي ومن دول آسيا والأميركيتين.