إطلاق اسم "خليفة بن زايد" على مدرسة بمحافظة لحج اليمنية

الشارقة 24 – وام:

أصدر اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، محافظ لحج اليمنية توجيهاته بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على المدرسة الجديدة المقرر تنفيذها في منطقة الجرباء بمديرية تبن اليمنية، ضمن المرحلة الأولى من مشاريع عام زايد 2018، الخاصة بالتربية والتعليم والمياه الممولة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جاء ذلك، خلال مراسم استلام عطاء المناقصات وفتح المظاريف والإعلان عن الفائزين في تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع عام زايد 2018 بالمحافظة، بحضور وبالتنسيق مع المهندس سعيد آل علي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعدن،و عبد الإله الردفاني منسق مشاريع المحافظة ومدير مكتب المحافظ.

وتوجه محافظ لحج بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، ولمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود الكبيرة والدعم الإنساني والإغاثي والمشاريع الخدمية والتنموية التي ستنفذ قريباً.

وقال إن هذا الدعم الإماراتي الكبير ليس بجديد، ويدل على مدى عمق وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط الشعبين الشقيقين.