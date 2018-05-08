"الوطني" يوافق على مشروع قانون بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات

الشارقة 24 – وام:

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

وأكد المجلس أهمية هذا القانون في حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي عن طريق المنع أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن توليد النفايات وإدارتها، كما أنه سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.

وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وطبقاً لمشروع القانون، تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، أن جلسة اليوم تضمنت توجيه العديد من الأسئلة المهمة، وناقشت مشروعاً مهماً يمثل إطاراً تشريعياً وقانونياً غير مسبوق على المستوى الاتحادي للتعامل مع تحدي إدارة النفايات التي تمثل ملفاً ذا صلة وثيقة بالبيئة والصحة العامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات ليس فقط من أجل الحد من آثارها السلبية، بل أيضاً من أجل فتح الباب أمام إمكانية تحويل هذا العبء، ولاسيما النفايات المفيدة بيئياً إلى موارد وإحداث نقلة نوعية في مجال الإدارة البيئية المستدامة.

وأكدت معاليها، أن الإطار التشريعي سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها، لاسيما أن مشروع القانون ينظم عملية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات لتعزيز فاعلية خطط التخلص منها أو معالجتها، وتوفير بيئة أكثر صحية ومكافحة الأمراض ودعم جهود بناء مجتمع أخضر صديق للبيئة وتحسين موقع الدولة ضمن مؤشر البصمة البيئية الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين.

ووجه أعضاء المجلس خلال الجلسة 6 أسئلة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، حول استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، والغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل.

وتبنى المجلس توصية النظر في صرف إعانة مالية للصادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين.