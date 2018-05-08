"الهلال الإماراتي" يتفقد مخيمات النازحين في تعز

الشارقة 24 – وام:

قام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تعز أمس الإثنين، بجولة ميدانية على مخيمات النازحين والمهجرين قسراً من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة دبع والصافية بمديرية الشمايتين في محافظة تعز.

وتأتي الجولة بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية والضرورية للنازحين والمهجرين استعداداً لتلبيتها.

ورحب أبو بكر مندوب المخيمات بفريق الهلال الأحمر الإماراتي بالجولة التفقدية، مشيراً إلى معاناة النازحين وما يعيشونه من ظروف صعبة ومعقدة وعدم توفر القوت اليومي لهم.

من جانبهم، أشاد النازحون والمهجرون بهذه اللفتة النبيلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نحوهم للتغلب على الظروف التي يمرون بها، خاصة مع قدوم شهر رمضان الفضيل والتي تأتي استمراراً للمواقف الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها فريق الهلال الأحمر لتأمين احتياجاتهم.