حمدان بن محمد يشهد ثاني جلسات "منصة حوارات المستقبل"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الثلاثاء، الجلسة الثانية لمنصة حوارات المستقبل، التي عقدتها مؤسسة دبي للمستقبل تحت عنوان "علم الأعصاب والوعي الإدراكي"، وحضرها إلى جوار سموه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

وألقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كلمة أكد فيها أهمية الاطلاع على أحدث ما قدمه العلم والعلماء من نتائج في مختلف المجالات، وضرورة اكتساب أكثر المعارف تطوراً وأقربها ارتباطاً بالحاجات المُلحة للإنسان في ظل تنامي التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن على أكثر من صعيد، داعياً إلى ضرورة توظيف العلوم والمعارف بالأسلوب الأمثل الذي يخدم أهدافنا الاستراتيجية.

وقال سموه "استقطبت دولة الإمارات على مدار سنوات طويلة خيرة العقول والخبرات في مختلف المجالات، واليوم ونحن نستعد لخوض مرحلة جديدة من العمل التنموي الطموح، علينا أن نكون على قدر الآمال العريضة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة بهدف ضمان موقع ريادي متقدم للدولة في صنع المستقبل، بما يمليه ذلك من أهمية النهل من مصادر المعرفة والتعرف على أهم ما توصّل إليه العلماء والمفكرون حول العالم من نظريات وتطبيقات عملية، والاستفادة من ذلك المحتوى المعرفي في بناء منظومة متكاملة من الطاقات الوطنية المبدعة والقدرات الخلّاقة المدعومة ببنية أساسية فائقة القدرة، لتكون دولتنا دائماً سبّاقة إلى إيجاد الفرص التي تخدم الناس وتحقق لهم سعادتهم".

ونوّه سموه بأهمية منصة حوارات المستقبل بما تقدمه من فرصة الاقتراب من تجارب متميزة وفكر متطور، ومناقشة موضوعات جديدة تصب في تعزيز قدرة أبناء الإمارات على تطبيق أفضل الحلول التقنية والعملية وتعينهم على اكتشاف طاقاتهم المبدعة الكامنة وإطلاقها للاستفادة منها في بلوغ المرتبة المتقدمة التي نصبوا لها جميعاً لوطننا الغالي ضمن شتى مسارات التنمية.

وقد تحدث خلال الجلسة الثانية للمنصة، البروفسور البريطاني د. أنيل سيث، أستاذ علم الأعصاب الإدراكي والحاسوبية، وتناول قواعد وأسس الوعي من منظور علم الأعصاب، حيث سلط الضوء على العلاقة بين الذكاء والوعي والذكاء الاصطناعي.

وتهدف منصة "حوارات المستقبل" عبر جلساتها الحوارية إلى ترسيخ مكانة دبي كحاضنة لعلوم المستقبل، ومركز عالمي للمعرفة واستشراف وصناعة المستقبل، من خلال المشاريع المبتكرة التي تعتمد على توظيف العديد من العناصر الأساسية التي تشكل القوام الرئيس للمستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وعلم الجينوم، وتقنية البلوك تشين، وبناء الكوادر الوطنية والكفاءات الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.