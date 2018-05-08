"أبوظبي للرقابة الغذائية" ينفذ خطة متكاملة برمضان

الشارقة 24 – وام:

كشف المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن العام الجاري سيشهد تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية موسعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تهدف إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية داخل الإمارة، وكذلك المنتجات الواردة عبر المنافذ الحدودية المختلفة.

وعن طبيعة الحملات التفتيشية وأهدافها.. أكد القاسمي أن الحملة التفتيشية الأولى ستكون استباقية قبل شهر رمضان المبارك، وتركز على المستودعات الغذائية بشكل عام، ومنافذ البيع الكبرى، التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين خلال الشهر الكريم.

وأضاف أن الحملة الثانية، ستكون بشكل يومي ومكثف خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتواجد مفتشو الجهاز على مدار الساعة في كافة منافذ بيع الأغذية، مشيراً إلى أن الحملة الأخيرة تنفذ خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك، وستشمل فترة عيد الفطر السعيد.