البواردي يزور معرض "سوفكس 2018" في الأردن

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، الثلاثاء، افتتاح فعاليات معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018"، الذي انطلق في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر حتى 10 مايو الجاري.

كما حضر الافتتاح إلى جانب معاليه، سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع وسفارة الإمارات بعمان.

وقام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، بجولة في المعرض، شملت عدداً من الأجنحة ومنصات عرض الشركات العسكرية والأمنية، المتخصصة في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، اطلع خلالها على أحدث المعدات والأجهزة وتكنولوجيا قوات العمليات الخاصة، والتجهيزات الدفاعية وآخر ما توصلت إليه تقنيات الأمن على مستوى العالم.