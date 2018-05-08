حمدان بن محمد يرحب بالمشاركين بمنافسات "الألعاب الحكومية"

الشارقة 24 – وام:

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاركين في منافسات بطولة الألعاب الحكومية من داخل وخارج الدولة، ضمن دورتها الأولى التي يشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية استراتيجية من "مراس" القابضة، وأثنى سموه على الجهود المبذولة خلال مرحلة الاستعدادات، والحماس الذي أبدته الفرق المشاركة.

وأعرب سموه عن سعادته بالزخم الكبير الذي شهدته الألعاب الحكومية، في بدايتها، كدليل على حرص الجهات المشاركة على تبني أهداف المبادرة، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتسخير كامل طاقاتها لتعزيز العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد وتشجيع الإبداع والابتكار لبلوغ الأهداف.

وأكد سمو ولي عهد دبي أهمية العمل الجماعي بين أعضاء الفريق الواحد، بالإضافة إلى الفرق الأخرى، منوهاً سموه بأن الفوز الحقيقي يتمثل في الأثر الإيجابي الذي سيتركه المتنافسون على البطولة، من خلال التحلي بالروح الرياضية.