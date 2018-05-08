نهيان بن مبارك يستقبل المشاركين بمؤتمر "المجتمعات المسلمة"

نهيان بن مبارك خلال استقبال المشاركين في المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه، الثلاثاء، المشاركين في المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي حالياً.

وتطرق معاليه، بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى مختلف المواضيع التى يناقشها المؤتمر، كتفعيل دور الحوار الديني لمواجهة العنف والكراهية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي .

وأثنى معاليه على مبادرة إنشاء المجلس العالمي للأقليات المسلمة فى أبوظبي، عاصمة السلام والمحبة، ورمز التسامح العالمي، معرباً عن أمله في أن يكون المجلس محققاً لآمال وتطلعات المجتمعات المسلمة ويعزز من هوية المجتمعات.