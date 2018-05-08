قرقاش: "الاجتماع مع بيلاروسيا" فرصة لتطوير العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية بيلاروسيا، الاجتماع الوزاري لدورتها الرابعة في أبوظبي.

ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب البيلاروسي فلاديمير ماكي وزير الخارجية في بيلاروسيا.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة تعتبر منصة فعالة لتطوير العلاقات لزيادة مستوى التعاون والتغلب على التحديات التي تحد من آفاق التعاون.