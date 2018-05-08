الإمارات الأولى كأفضل بلد للعيش عند الشباب العربي

الشارقة 24:

أظهرت نتائج استطلاع أصداء "بيرسون مارستير"، السنوي العاشر، لرأي الشباب العربي، أن دولة الإمارات تبقى البلد المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش فيه، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به.

ويعتبر الاستطلاع، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة، الشباب، ولإجراء النسخة العاشرة منه استقصت شركة الأبحاث العالمية "بي إس بي ريسيرتش"، آراء ومواقف الشباب العرب في 16 بلداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أجرت 3500 مقابلة شخصية، خلال الفترة بين 21 يناير و20 فبراير 2018، مع شابات و شبان عرب، ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً وتم إجراء هذه المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتؤكد الأغلبية العظمى من الشباب العربي 78%، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، أصبح أضعف خلال العام الماضي، ويرى 58% منهم أن هزيمة حتمية تنتظر التنظيم الإرهابي وإيديولوجيته، وتمثل هذه النسبة تحولاً كبيراً عن استطلاع عام 2015 عندما أعرب 47% فقط من الشباب العربي، عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على مواجهة التنظيم الإرهابي.