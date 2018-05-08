"الهلال الأحمر" ينظم ورشة حول مشروع "اسفير "

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر ورشة عمل تدريبية حول مشروع الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية "اسفير"، وذلك لتحسين قدرة العاملين بالهيئة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ التي تحدث نتيجة للكوارث أو النزاعات.

شارك في الورشة التي نظمها فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ببني ياس مؤخراً، بالتعاون مع إدارة المتطوعين بالهيئة بمقر مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية بالمفرق حوالي 27 موظفاً من مختلف فروع الهلال الأحمر تعرفوا على أهمية مشروع "اسفير"، وكيف يمكن لمعايير المشروع المساعدة في تحسين جودة المساعدات المقدمة للمتضررين من الكوارث.

وقدم المدربين المواطنين المعتمدين من قبل المشروع تعريفاً بمشروع "اسفير"، الذي يعمل على الاعتراف بحق كافة المتضررين من الكوارث في إعادة بناء حياتهم وسبل كسبهم للعيش والعمل على ذلك بطرق تعزز كرامتهم وأمنهم.