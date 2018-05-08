"الاتحادية للموارد البشرية" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجليلة

الشارقة 24 – وام:

وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجليلة ترمي إلى ترسيخ أواصر الشراكة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الإنساني والخيري والمجتمعي التي تعود بالنفع والخير على مجتمع الإمارات.

وقع المذكرة من جانب الهيئة سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور المدير العام ومن مؤسسة الجليلة رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق.

ونصت المذكرة على تعزيز آفاق التعاون بين الهيئة ومؤسسة الجليلة ودعم مبادرات مؤسسة الجليلة إعلامياً من خلال الترويج لها وإشهارها على مستوى الحكومة الاتحادية وإطلاق مبادرة "سندهم أمانة - مد العون" التي تقوم فكرتها على دفع تكاليف علاج مرضى داخل الدولة من ذوي الدخل المحدود.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة أن التعاون مع مؤسسة وطنية متميزة ومتخصصة في مجال العمل الخيري والإنساني من شأنه أن يسهم في تعزيز وبلورة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لدعم العمل المجتمعي والإنساني داخل الدولة وخارجها والنهوض بالعمل التطوعي ومسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة فئات وشرائح المجتمع على اختلافها.