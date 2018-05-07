"الهلال" يدعم مراكز الأمراض المزمنة في شبوة

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات طبية وانسانية عاجلة إلى مرضى الفشل الكلوي، والأورام السرطانية، وذوي الإعاقة بمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية.

ويأتي ذلك، في إطار الحملة الإنسانية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة والجهود الإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات على أكثر من صعيد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم لتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وقال أحمد النيادي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، إن المساعدات الغذائية شملت المرضى الذين يتلقون جلسات العلاج الكيميائية بمركز معالجة الأورام السرطانية، ومرضى الفشل الكلوي بمراكز غسيل الكلى، وذوي الإعاقة الذين يتلقون التعليم والعلاج الطبيعي بمركز رعاية وتأهيل المعاقين، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي من أجل تلبية احتياجات الحالات الإنسانية التي تعاني أمراضاً مزمنة ولمد يد العون لأسر المرضى الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة.

وأكد النيادي حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات محافظة شبوة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن تجسيداً لروح الأخوة بين أبناء البلدين.

ومن جانبهِم، أشاد مسؤلو المراكز المستهدفة بالمساعدات الإنسانية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن ممثلاً بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريقها بمحافظة شبوة في تقديم المساعدات الغذائية لهذه الشريحة الأشد فقراً وإحتياجاً للعون.

وبدورهم، أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وخالص تقديرهم وامتنانهم لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على هذه المبادرة الإنسانية.