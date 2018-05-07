هزاع بن زايد يستقبل رئيس شركة "البحر المتوسط للملاحة السويسرية"

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مكتبه بديوان ولي عهد أبوظبي، دييغو أبونتي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السويسرية.

وبحث الجانبان، تطوير وتوسيع أوجه التعاون والشراكة الثنائية بين إمارة أبوظبي، و شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السويسرية خاصة في مجالات النقل البحري والشحن.

ويأتي اللقاء، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين "مرافئ أبوظبي"، الذراع التشغيلي لـ "موانئ أبوظبي"، مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السويسرية عبر ذراعها التشغيلي "يرمينال إنفستمنت ليميتد".