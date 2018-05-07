أمير نجران يستقبل قائد القوة الإماراتية في "تحالف دعم الشرعية"

أمير منطقة نجران خلال لقائه قائد القوة الإماراتية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن

الشارقة 24 – واس:

استقبل الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الإثنين، العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي، قائد القوة الإماراتية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعرب الأمير جلوي خلال اللقاء، عن فخر كل السعوديين والإماراتيين، بالقيادتين اللتين تقدمان أعظم نموذج للعلاقات الوثيقة بروابط الإخاء وحسن الجوار.

وأكد نبل المهمة التي يؤديها الرجال البواسل في التحالف، من أجل صون العروبة في اليمن الشقيق، منوهاً بما تقدمه القوة المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة من بطولات وتضحيات، تؤكد بوضوح وحدة المصير بين المملكة والإمارات، التي تشهد لها دماء السعوديين والإماراتيين التي امتزجت في ساحات الشرف والعزة والكرامة.

من جهته، أشاد العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي، قائد القوة الإماراتية بما يعيشه أهالي منطقة نجران من طمأنينة، رغم استهداف المنطقة بالصواريخ الباليستية.

فيما أكد الأمير جلوي بن عبد العزيز أن ما يعيشه أبناء منطقة نجران من طمأنينة جاء لثقتهم بالله وإيمانهم به، ثم بثقتهم بالرجال الثابتين على الجبهة.