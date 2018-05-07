محمد بن راشد يصدر مرسومين بشأن "الصحة في دبي"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم "18"، لسنة 2018 بتعيين معالي حميد محمد القطامي مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي.

كما أصدر سموه المرسوم رقم "17" لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي، وتضمن المرسوم إنشاء مؤسستين هما: مؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومؤسسة دبي للضمان الصحي، بهدف تعزيز دور الهيئة في ضمان أفضل مستويات الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع، وتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها خلال المرحلة القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يلبي الاحتياجات المحلية.