خليفة يبعث رسالة خطية إلى رئيس أوزبكستان

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، تتعلق بعلاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين، وتضمنت الرسالة دعوة للرئيس الأوزبكي لزيارة الدولة.

وتسلم شوكت ميرضيايف الرسالة خلال استقباله الإثنين، في العاصمة طشقند، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.