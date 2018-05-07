حاكم رأس الخيمة: الإمارات تخطت مرحلة تمكين المرأة إلى القيادة التنفيذية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تخطت مرحلة تمكين المرأة الإماراتية إلى مرحلة القيادة التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، لتواصل بذلك دورها الوطني بجانب الرجل في عملية البناء والنماء والازدهار والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأول من آمن بقدرات وطاقات المرأة الإماراتية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم الإثنين، المؤتمر الإقليمي الأول بعنوان "الاستراتيجيات العربية في مناهضة العنف ضد المرأة"، والذي ينظمه مركز أمان لإيواء النساء والأطفال، بحضور الشيخ صقر بن محمد صقر القاسمي، والشيخة عزة بنت راشد بن حميد النعيمي رئيسة مؤسسة "حماية" للطفل والمرأة بعجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية.

وقال سموه: "إن ما تتمتع به المرأة الإماراتية اليوم من حقوق ومكتسبات ودور قيادي هو نتاج السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبفضل تلك السياسة تأتي دولة الإمارات في صدارة دول العالم من حيث مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية وبناءً على مؤشرات ودراسات منظمات وهيئات دولية متخصصة ومعترف بها دولياً".

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الاهتمام والرعاية التي تحظى بها المرأة الإماراتية والعربية بشكل عام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ودورها الرائد في دعم ومساندة حقوق المرأة والطفل في مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال تبني العديد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية والاجتماعية للمرأة دون تميز عرقي أو ديني أو مذهبي، إيماناً من سموها بأن المرأة هي نصف المجتمع وأن أساس صالح المجتمعات هو صلاح الأسرة والتي تعتبر فيه المرأة الركن الاساسي من أركانه.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر يومي 7-8 من الشهر الجاري ممثلين عن الجمعيات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ووزارات وهيئات حكومية، يستعرض خلالها المتحدثون التجارب العربية في مكافحة العنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني العربية في مكافحة العنف، بالإضافة إلى مناقشة تحديات مكافحة العنف ضد المرأة وسبل بناء استراتيجية إقليمية لمكافحة العنف والحلول المقترحة لتعزيز التمتع بهذا الحق.