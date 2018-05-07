بلحيف النعيمي: 100 قرار دعم سكني في"مئوية زايد"

الشارقة 24:

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن إصدار100 قرار دعم سكني لفئة المنح وذلك بمناسبة مئوية زايد، وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بأن عطاء المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مستمر باستمرار جذوره عطائه التي رسخها، وأن حكومة الإمارات وشعبها ساروا على هذا النهج لنشر قيم العطاء، والسعادة وتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة

قيم راسخة

وذكر النعيمي: "أن حكومة دولة الإمارات، تشربت من فكر الوالد المؤسس زايد "طيب الله ثراه"، أصبحت قِيمه التي أرساها هي القيم التي تحرك مؤسساتنا، وتتبناها من خلال تنفيذ المبادرات، وتسخير كافة الجهود لإسعاد المواطنين، والمقيمين على أرض هذا الوطن، وها نحن في مئوية زايد، ازددنا قوة وصلابة ولَمع بريقنا بين الدول، فأصبحت الإمارات رقماً صعباً في ظل التنافسية العالمية".

على نهج زايد

وأضاف النعيمي: "يراعي البرنامج كافة فئات المجتمع المختلفة، ويولي لها الاهتمام البالغ من خلال تلبية احتياجاتهم والوقوف عند تطلعاتهم المستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستقرار لهم، لا سيما الحالات الاجتماعية، التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتأمين احتياجاتهم، وتأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج زايد، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الذي أسعد وطناً بأكمله، فكانت مبادراتنا استكمالاً لهذا النهج وترجمةً لحرص قيادة الدولة في إسعاد المواطنين".

فئات الاستحقاق

إن إعلان البرنامج عن 100 قرار دعم سكني، لفئة المنح وبقيمة إجمالية بلغت 62.650 مليون درهم، ويشمل الإعلان مستحقي الدعم السكني من كبار السن، وفئة الأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وسيقدم البرنامج كافة الخدمات اللازمة لما بعد صدور القرار، لضمان تحقيق الاستقرار السكني، وبما يتوافق مع جودة المواصفات المعتمدة في المساكن، حيث تشمل قرارات الدعم السكني فئات البناء الجديد، واستكمال المسكن، وصيانة المسكن، وفئة الإضافة والتوسعة على المسكن، وفئة شراء مسكن، بالإضافة إلى فئة إحلال المسكن.

39 مليوناً للمنح

وشمل الإعلان 56 قراراً لفئة بناء مسكن جديد، بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون درهم، حيث سيتمكن المستفيدون من بناء مساكن جديدة، تضمن لهم الاستقرار السكني.

بينما ضم الإعلان 3 قرارات لاستكمال مسكن قائم بتكلفة مليونين، ويتم المنح لهذه الفئة، لمن شرع في بناء مسكن ولم يتمكن من إكماله بسبب التحديات المالية.

كما شمل القرار الإعلان عن عدد 2 للمنح ضمن الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج، كما جاء في الإعلان اعتماد 20 قراراً لشراء مساكن جاهزة بقيمة 13 مليون درهم، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني، الذي يخول المستفيدين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم، وحسب ميزانيتهم المالية، مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

ضم الإعلان 8 قرارات لصيانة مسكن بقيمة مليوني درهم، إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

وبقيمة 2.8 مليون درهم، تم اعتماد 6 قرارات للإضافة والتوسعة على المساكن، لإسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة، ولم شمل الأسرة الواحدة، وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، فيما جاء في الإعلان قرار واحد للإحلال بقيمة 800 ألف درهم.