الرميثي يتسلم شهادة غينيس لأكبر محاضرة بالإسعافات الأولية

الشارقة 24 - وام:

تسلم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي حصلت عليها شرطة أبوظبي بأكبر محاضرة في الإسعافات الأولية ضمن عام زايد وتعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في بناء الإنسان والاستدامة ويعتبر من الإنجازات المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان معاليه التقى اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بحضور العقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة والمقدم ميثه الدرعي نائب مدير إدارة الإسعاف.

واستعرضت المحاضرة المبادئ والخطوات الأساسية لتقديم الإسعافات الأولية وتطبيقاتها في حالات الحوادث وذلك بحضور 2592 شخصاً من المواطنين والمقيمين بمختلف الفئات العمرية.