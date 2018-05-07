نهيان بن مبارك يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء الأحد، بقصر معاليه، فلاديمير ماكبي وزير خارجية بيلاروسيا والوفد المرافق له.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك في بداية اللقاء بالضيف والوفد المرافق له وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ورومان إليكسادنروفيتش غولوفتشينكو سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة ومعظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.