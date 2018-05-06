هزاع بن زايد يشهد تخريج طلبة جامعة خليفة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأحد، حفل تخريج أكثر من 600 طالب وطالبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد بتسليم شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للطلبة الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية، وذلك في حفل أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد: "نعتز بهذه الأجيال من الشباب المتخصصين في علوم العصر وتخرجهم في ذكرى ميلاد الشيخ زايد يلقي على عاتقهم مسؤولية مضاعفة بألا يقبلوا سوى التفوق منهجاً والنجاح طريقاً.

ويعتبر هذا التخريج الذي يأتي تحت شعار "على خطى زايد" تزامناً مع "عام زايد" وذكرى ميلاد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الأول للجامعة بعد دمج الجامعات الثلاث "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، والمعهد البترولي" مطلع العام الماضي.

ويـأتي تخريج الطلبة بعد عام شهدت فيه الجامعة العديد من الإنجازات حيث حلت في التصنيف الأعلى محلياً في مجال "الهندسة والتكنولوجيا" بين جامعات الدولة حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وذلك في نطاق 200-250 في التصنيف الذي ضم 500 جامعة من مختلف دول العالم.