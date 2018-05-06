" الوطني للإعلام" ينظم زيارة لموظفيه إلى "صرح زايد المؤسس"

الشارقة 24 – وام:

بالتزامن مع "مئوية زايد" التي تصادف 6 مايو 2018، نظم المجلس الوطني للإعلام زيارة لموظفيه إلى "صرح زايد المؤسس"، بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، وسعادة منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس، وذلك بهدف تذكّر القيم والدروس المستمدة من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإرثه الخالد ورؤيته الاستشرافية التي جعلت من الإمارات واحة خير وأمان لأبنائها وجميع من يقيم على أرضها الطيبة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "نستذكر في هذه المناسبة الوطنية، وفي هذا اليوم العزيز على قلوبنا بكل فخر واعتزاز القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ورؤيته المستقبلية حيال ضرورة العمل على بناء نهضة شاملة تطال مختلف مناحي الحياة في دولة الإمارات، بالشكل الذي يعزز مكانتها بصفتها مساهماً فاعلاً ومحورياً في أمن واستقرار وتطور وتنمية وسعادة الشعوب والمجتمعات.. وبعد سنوات من العمل والإنجاز ترك لنا "زايد الخير" دولة عظيمة رائدة، أصبحت نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، ونشر قيم التسامح والسعادة والتعايش، كما ترك لنا إرثاً غنياً نستقي منه الخبرة والتجربة والعزيمة على مواصلة العمل في سبيل تحقيق رؤيته وتطلعاته ".

وأضاف "إننا نحصد اليوم ثمار الغرس الذي زرعه طيب الله ثراه، والذي أثمر بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي تسير على نهج القائد المؤسس وتعمل على تكريس وترسيخ القيم والمبادئ والأسس التي عمل على إرسائها لتصبح دولة الإمارات اليوم الأولى في العديد من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية.