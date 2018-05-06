محمد بن راشد يشهد سباق 1000 جينيز الإنجليزي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم الأحد، سباق 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي الذي أقيم على مضمار "نيوماركت رولي مايل" العريق بإنجلترا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانباً من أشواط السباق المختلفة، والتي أقيمت منافساتها في أجواء من القوة والمنافسة بين فرسان القارة الأوروبية ودول العالم.

وقد سجل فريق جودلفين إنتصاراً مستحقاً في شوط "داهليا ستيكس" لمسافة 1800 متر "جروب 2"، وبمشاركة 8 خيول تقدمتهم المهره "وحيدة " لتنتزع الفوز بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتسلمت جائزة الفوز سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسط تشجيع وتصفيق الجماهير الغفيرة التي حضرت للاستمتاع بهذا العرس الرياضي السنوي.

وظفرت المهره بيليسدون بروك بلقب الجينيز 1000 الانجليزي عبر تصدرها للمركز الأول في شوط السباق الرئيسي بقيادة الفارس سين ليفي وقيادة المدرب ريتشارد هانون.

وفي شوط "هافانا غولد ميدن ستيكس" ولمسافة 1000 متر وبمشاركة 7 خيول نال المركز الثاني الجواد "فلاي ذا نست" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما جاء في المركز الاول المهر كونشيك بقيادة الفارس أدم كيربي وبإشراف المدرب سليف كوكس.

كما جاء فريق جودلفين وصيفاً في شوط "بريتي بوللي ستيكس" لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 6 خيول عبر المهره "أكسبرسي" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي بينما كان المركز الاول من نصيب المهره لاه تيدار.

وفي شوط هاندي كاب ستيكس كلاس تو ولمسافة 2400 متر وبمشاركة 15 خيلاً، حققت خيول الامارات المركزين الثاني والثالث عبر الجواد "يو آ اي برنس" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وبقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان والذي رصد المركز الثاني، أما فريق جودلفين فقد حقق المركز الثالث من خلال الجواد "القمر" بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وحظي بالمركز الأول الجواد غري بريتن بقيادة الفارس جيرالد موسي وإشراف المدرب جون ريان.

وشارك في أشواط السباق السبعة نخبة من أفضل وأقوى الخيول الأوروبية، إذ يحرص أشهر ملاك الخيول على المنافسة والتواجد سنوياً للفوز بإحدى ألقاب سباق 1000 جينيز الكلاسيكي التي تعود انطلاقته الأولى إلى العام 1814.

حضر فعاليات السباق، حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمهتمين بسباقات الخيل البريطانية.