"الهلال" يكرم المدارس الفائزة بجائزة "عون للخدمة المجتمعية"

الشارقة 24 – وام:

نظم قسم المتطوعين بفرع هيئة الهلال الأحمر بأبوظبي اليوم الأحد، حفل تكريم المدارس الفائزة بجائزة "عون للخدمة المجتمعية" على مستوى جزيرة أبوظبي، وذلك بمسرح مدرسة خليفة أ.

وتم تكريم 17 مدرسة فائزة بجائزة عون للخدمة المجتمعية و10 أفراد للفئات المتميزة، وهي فئة الطالب المبتكر، وفئة المشرف المتميز، وفئة ولي الأمر المتميز.

كما تم تكريم 37 مدرسة من المشاركين بحملة بطل الهلال الصغير والتي تدعم فئة طلاب العلم، وكذلك الجهات المتعاونة مع فرع الهيئة بأبوظبي لإنجاح وتفعيل الجائزة وعلى رأسها قطاع العمليات المدرسية بأبوظبي – وزارة التربية والتعليم، ومدرسة عائشة بنت أبي بكر التي استضافت لجنة تحكيم جائزة عون للخدمة المجتمعية في مقرها بأبوظبي، و" مدرسة خليفة أ " التي تم تنفيذ الحفل بمقرها وشارك طالباتها بتقديم عدد من الفقرات الفنية.

و ألقى خلفان الرميثي خلال الحفل كلمة باسم الهلال الأحمر، أكد فيها أن فرق الهلال الطلابي من مختلف المراحل التعليمية شاركت في كافة الأنشطة الانسانية و الخيرية التي تنفذها الهيئة مدركة بحس أفرادها الإنساني أن التطوع مسؤولية تبنى عليها تنمية المجتمع وتقدمه وهو ما تهدف اليه جائزة عون للخدمة المجتمعية، و أوضح أن هذا العام فتحت الهيئة و لأول مرة باب المشاركة أمام رياض الأطفال للتقدم بأعمالهم التنافسية و أفكارهم في أعمال الجائزة.