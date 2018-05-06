نهيان بن مبارك يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "ريم مول" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل وضع حجر الأساس لمشروع "مجمّع ريم مول"، البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار، وتطوره شركة الفروانية للتطوير العقاري في أبوظبي.

وجرت مراسم وضع حجر أساس المشروع الأحد، في جزيرة الريم بأبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة من القطاعين العام والخاص، أبرزهم صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وعبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والعضو المنتدب في شركة ريم للاستثمار، وفيصل سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية.