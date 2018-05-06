الإمارات تقدم 200 مليون دولار لمشاريع إنسانية بباكستان

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تم في إسلام آباد التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، وقيادة الجيش الباكستاني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع التنموية لأبناء باكستان، بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

جرت مراسم التوقيع برعاية وحضور الفريق أول قمر جاويد باجو رئيس أركان الجيش الباكستاني، وسعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة عبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وإدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وقادة الجيش الباكستاني.

وقع اتفاقية التعاون من جانب إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، سعادة عبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع، ومن جانب قيادة الجيش الباكستاني، اللواء أنور الحق شودري مدير الهندسة العسكرية.