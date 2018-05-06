انطلاق مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الأحد، فعاليات مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي، في المسرح الوطني بأبوظبي، ويستمر لغاية 13 مايو الجاري.

شهد المهرجان معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

ويشارك في المهرجان الذي يقام برعاية معالي حسين الحمادي نحو 1751 طالباً وطالبة من 119 مدرسة، من مختلف إمارات الدولة، ويتيح للطلبة إطلاق العنان لمواهبهم في مجال التمثيل المسرحي الإبداعي.

وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري في كلمتها الافتتاحية: "يتعانق الضوء والصوت والحركة هنا على خشبة المسرح، يتعانقون ويختلطون بالألوان ومشاعر الإنسانية، فحينا نشعر بسعادة، وحينا نشعر بدهشة وحينا تغلبنا الدموع.. نشهد على خشبة المسرح قصصاً كثيرة، نشعر بقربنا منها، وتختلط مشاعرنا مع ما نشاهده لنشهد تجربة ليس لها مثيل".