بلحيف النعيمي: "مئوية زايد" ترسخ إنجازات مؤسس الاتحاد

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية: "أن مئوية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مناسبة ستبقى محفورة في صدر كل إماراتي ما دام قلبه ينبض بالحياة، فهي ذكرى لمؤسس الدولة وباني نهضتها، وتاريخ يرسخ للإنجازات والعطاءات، التي أرسى دعائمها، رحمه الله، وحمل مشعلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

وأضاف: "مئوية زايد، تمثل مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً نستحضر فيها الإنجازات التي تحققت في عهد مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ترك إرثاً عظيماً من المبادئ والقيم التي دعمت مكانة الدولة، وساهمت في تبوء الإمارات مكانة مرموقة عالميا بشتى المجالات".

كما تقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية، بالشكر والتقدير لأصحاب السمو قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على المكرمة التي تمثل استمراراً لنهج العطاء وعرفاناً بدور الوالد المؤسس، رحمه الله، بمسيرة البناء والنهضة الشاملة، وتعزز الحب والترابط بين أبناء الوطن وقيادته الرشيدة بذكرى عزيزة على قلوب الجميع.