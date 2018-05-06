سفير الدولة يلتقي وزير الاتصالات والنقل المكسيكي

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية مع خيراردو رويس إسبارسا وزير الاتصالات والنقل المكسيكي، وذلك بمقر الوزارة بحضور يوريريا ماسكوت بيريز نائب الوزير ولويس خيراردو غوزمان مدير عام الطيران المدني.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة الالتزامات التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقده وفد الدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع خيراردو رويس إسبارسا وزير الاتصالات والنقل المكسيكي في نوفمبر 2016 والعمل على فتح آفاق جديدة من التعاون تنسجم مع تطوّر العلاقات الثنائية.

وأجمع الطرفان على الالتزام بهذه الأجندة وتطويرها عن طريق الجهود المشتركة.