السفير اليمني: جنود الإمارات يسطرون "ملاحم بطولية"

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة أن دولة الإمارات جادت بأرواح ثلة من أبنائها البررة ضمن قوات التحالف العربي لتحرير اليمن، دفاعاً عن عروبة اليمن وشرعيته، وحماية أمن واستقرار المنطقة من المشاريع التخريبية والأطماع الإيرانية.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، والذي يصادف السادس من مايو من كل عام، إن جنود الإمارات البواسل يسطرون كل يوم ملاحم بطولية بدمائهم الطاهرة في ميادين الحق والعدل.

وأضاف أن السادس من مايو يشكل ذكرى فارقة في مسيرة الإمارات، وترجمة لمبادئ راسخة حرص عليها القادة المؤسسون انطلاقاً من إيمان مطلق بأهمية تعزيز ركائز ودعائم دولة الاتحاد التي تواصل مسيرة البناء والتطوير والنهضة بعزم وهمة وثبات.

وأوضح أن القوات المسلحة الإماراتية أثبتت على مدى 42 عاماً أنها حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس.