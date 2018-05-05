سعود بن صقر يأمر بصرف راتب شهر لـ "موظفي حكومة رأس الخيمة"

الشارقة 24 – وام:

تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف راتب شهر أساسي لكافة منتسبي الحكومة الاتحادية بمناسبة مئوية زايد، أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة رأس الخيمة احتفاء وتيمناً بهذه المناسبة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تأتي في إطار نهج زايد "طيب الله ثراه" واهتمامه بالمواطنين وتيمناً بسيرته وعطائه ومناسبة نستذكر فيها سيرته الطيبة.