محمد بن زايد يأمر بصرف راتب شهر لـ "موظفي حكومة أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وذلك احتفاء بمئوية زايد التي تصادف 6 مايو 2018، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة أبوظبي والمتقاعدين على أن يتم صرفه قبيل عيد الفطر المبارك.